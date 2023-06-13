إسرائيل تكشف عن حيثيات التحقيقات في مقتل جنودها على الحدود مع مصر .. قرارات عسكرية عاجلة والتنفيذ فوراً

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي عبر صفحته على موقع فيس بوك ، عن حيثيات التحقيق في حادث مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في حادث الحدود المصرية .

حيث ذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي ، ما وصلت له التحقيقات وجاء كالتالي :-

- تبين من التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة.

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- كما تبين أنه ينبغي التأكيد على الأولويات القوات بين الاستعداد للتعامل مع عملية تخريبية والاستعداد للتعامل مع تهديد عمليات التهريب.

وكشف المتحدث عن قرارات جديدة بشأن حراسة الحدود مع مصر ، جاءت كالتالي:-

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- تقرر سد الممرات الأمنية في السياج.

- تقصير مدة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة.

- تحديد عدد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع.