انت الان تتابع خبر مودريتش يحسم الجدل بشأن رحيله عن الملكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتلقى مودريتش عرضا سعوديا، وأفادت تقارير إسبانية أنه رفض العرض، حيث يريد الاستمرار الموسم المقبل مع الملكي.

والتقى أحد مراسلي "راديو ماركا" الإسباني، مودريتش وسأله: "هل أودعك أم سأراك الموسم المقبل؟".



وأجاب الكرواتي قائلا: "لا، سنرى بعضنا البعض".

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مودريتش تلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي يتضمن حصوله على 100 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو.

وسيحصل النجم الكرواتي بذلك على 50 مليون يورو، صافية من الضرائب بشكل سنوي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا مودريتش سيتخذ قراره النهائي عقب مباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت تقارير سعودية أن العرض الجديد الذي حصل عليه لوكا مودريتش، من نادي الهلال.

