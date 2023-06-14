شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ: الحوار الوطنى ناقش توصيات النهوض بالنشاط الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني ناقش فى جلسات اليوم الثلاثاء الملف الزراعي، حيث تم التطرق إلى التوصيات المطلوبة لكيفية النهوض بالنشاط الزراعى، وتدعيم المزارعين حتى نصل بالإنتاجية لأقصى حد.

وأضاف عبد السلام الجبلى، خلال لقائه برنامج "الحوار الوطنى" بقناة إكسترا نيوز، أنه تمت أيضا مناقشة ما يمكن أن نقوم به فى مجال التوسعات الأفقية فى الزراعة، لافتا إلى أن هناك خطوات للتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة.

وتابع عبد السلام الجبلى: "الحوار الوطنى ناقش جميع النقاط للوصول إلى توصيات نستطيع أن نرفعها فى صورة مجمعة تضم جميع الآراء لجميع الطوائف والأحزاب، والمتخصصين من الجهات الحكومية، كما تحدثنا عن الإنجازات التى تمت وكيفية المحافظة عليها وتنميتها.