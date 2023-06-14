شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو العينين خلال الحوار الوطنى: مصر تحتاج إلى رؤى جديدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، عن تقديره لجهود إدارة مجلس أمناء الحوار الوطني، فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون زخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر.

وأضاف أبوالعينين خلال كلمة له بجلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن مصر تحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية فى الفترة القادمة.

متابعا :" نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح، قوانين تكون من شأنها جذب جيل جديد من الاستثمار، بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين".

وأكد أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة، مضيفا: " نحتاج أن نبني مصر بأفكار جديدة، بتوفير بنية تكنولوجية حديثة، نثقل من خلالها خبرات الشباب، قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي أو العالمي في الخارج، يحتاج إلى تعاون جميع الجهات"، مؤكدا مصر مؤهلة لعمل عظيم، وأن الإرادة التي استطاعت أن تخرج من النفق الضيق على مدار 10 سنوات ماضية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة".

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، وأن القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة".