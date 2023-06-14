شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التأثيرات السلبية لتغير المناخ في دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أزمة تغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تهدد التغيرات المناخية نحو 40 % من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا ومهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، ك أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة ويهدد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة إلى تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا.

ولفت التقرير أن قمة المناخ كوب 27 قد خرجت بعدة نتائج إيجابية، أبرزها نجاح الإدارة المصرية في التوصل إلى اتفاق تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لتعويض الدول النامية، ومنها الدول الأفريقية، عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمسببة لخسائر مادية ضخمة، بل وبشرية أيضًا بسبب الكوارث البيئية، وضمن النجاحات التي حققتها القمة أنه تم تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، و25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطنى عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.