شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يكشف: موازنة التعليم والصحة 2023/24 أعلى من النسب الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24، عن أن المخصصات المالية لـ"التعليم والصحة" جاءت أعلي من النسب المنصوص عليها في الدستور بنسبة 10% من الناتج المحلي.

وأكدت اللجنة فى تقريرها عن تخصيص الحكومة مخصصات أعلى من النسب الدستورية المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة حيث بلغت قيمة الاعتمادات التي خصـصـتها للقطاعات الأربعة نحو 1088389 مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 ملايين جنيه، بزيادة عن القيمة المطلوبة وفق أحكام الدســـــتور بنحو 107759 مليون جنيه

وجاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصـصـة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت قيمة الزيادة المخصصة لقطاع التعليم فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396 مليون جنيه وفى الصحة 102751 مليون جنيه فى البحث العلمى 1493مليون جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%، لافتا إلى أن ماتم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371 مليون جنيه، فى حين أن المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه، وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه، فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور 196126 مليونا، وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940 مليون جنيه، فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 294189 مليون جنيه.