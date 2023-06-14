انت الان تتابع خبر اعتقال 14 شخصاً أجنبياً حاولوا التسلل بصورة "غير شرعية" للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والامنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على 14 شخصاً من جنسية أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية بالتحديد إلى محافظة البصرة".



وأضافت، أن "الأجانب قدموا من إحدى دول الجوار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم الى الجهات المختصة ".