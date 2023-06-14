شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: المجتمع المدنى له دور فى مواجهة اقحام الدين بالسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن المجتمع المدنى يلعب دور هام فى التعاطف والاحترام والرفق بالأخر والمشكلة تكمن فى استخدام الدين فى أعراض أخرى مثل السياسية ودور المجتمع المدنى تخطى هذا الأمر والتصدي لإقحام الدين فى السياسة.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية عن الحوار العربى الأوروبى، إنه رأى انقسام فى الكنيسة على مدار الكثير من الأعوام وأحيانا يلعب الدين دور فى الانقسامات والحروب ولدينا اتفاقية الجمعة العظيمة فى إيرلندا وتلعب السياسة دور هام فى دحر الانقسامات التى يحدثها الدين فعندما ننظر إلى تاريخ الاتحاد الأوروبى نرى أنه تم تأسيسه لنتغلب على الانقسامات.