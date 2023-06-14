تفاديا لإعـ.دامه.. محامي الرئيس العراقي الراحل يكشف: 3 دول عربية عُرض على صدام حسين الخروج لها

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن 3 دول عربية عُرض على الرئيس الخروج إليها تفاديا لإعدامه.

وأوضح الدليمي، خلال مقابلة على قناة "العربية" الإخبارية، أن "البنتاجون" طلب أن من صدام أن يكتب بخط يده رسالة وأن يقرأها الدليمي بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال، مقابل أن يخرج إلى أحد 3 عواصم عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر.

وأضاف محامي الرئيس العراقي الراحل: "وأيضا أنا إذا اقنعته ممكن أكون معه وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه يخرج ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي.. العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه.."

وتابع الدليمي: "وعرض آخر أنه إذا اقتنع الرئيس وأقنعت الرئيس ممكن يختار أي شخص آخر ونفضل أن تكون انت يختارك في العمل السياسي نقدر نوصلك إلى منصب نائب رئيس جمهورية مقابل أن تقنعه، قلت أنا سأنقل هذا الطلب واوصله ويبقى الخيار له."

وأكمل خليل الدليمي أنه أجابهم بأنه سينقل هذا الطلب ويبقى له الخيار.

يأتي هذا بعد مرور نحو 20 عاما على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش، في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.

وفي التاسع من أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر 2006.