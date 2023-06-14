انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:
بغداد
الشمال
الجنوب
بغداد
معروض: 147.750
مطلوب: 145.750
الشمال
معروض: 148.250
مطلوب: 146.250
الجنوب
معروض: 147.750
مطلوب: 145.750
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.