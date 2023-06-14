انت الان تتابع خبر غبار وتراجع بالحرارة.. طقس العراق حتى الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ومغبراً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفتت الى، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".