انت الان تتابع خبر صحيفة إيطالية تحسم جدل انتقال مبابي: سعيد بالبقاء في سان جرمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار مبابي، في حديث مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية اليوم الأربعاء، إلى أنه "لم يطلب أن يتم التخلي عنه أو الانتقال الى ريال مدريد ".

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، خلال المقابلة التي اجريت من مقر تدريبات منتخب فرنسا في كليرفونتين: "كل ما في الأمر بأني أكدت رغبتي بعدم تفعيل بند التجديد لعام اضافي. لم نتحدث إطلاقا مع باريس سان جرمان بشأن تمديد العقد لكني سعيد بالبقاء هنا الموسم المقبل".



وعبر مبابي، خلال المقابلة، عن أسفه لرحيل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جرمان والانتقال الى إنتر ميامي الأميركي.

وقال النجم الفرنسي: "إنه على الأرجح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. النبأ ليس سارا عندما يتعلق الأمر برحيل لاعب مثل ميسي وانا لا افهم لماذا عبّر كثيرون عن ارتياحهم لرحيله"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف "نحن نتكلم عن ميسي.. يجب أن يُحترم، لكنه خلافا لذلك لم يحظ بالاحترام الذي يستحق في فرنسا. إنه أمر مؤسف لكن هكذا هي الأمور. يجب القيام بما يجب لتعويضه".

وكان مبابي قد أشار في بيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 يوليو 2022 بقراره عدم التمديد لما بعد 2024 وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقربون منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وفي حال لم يوقّع، فإن النادي بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف بدلاً من تفويت فرصة الاستفادة من أحد أفضل اللاعبين في العالم.

