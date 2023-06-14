اخبار العالم

رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو إلى توفير الدعم والتسليح للحشد الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية عبد الله العلياوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رشيد، خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي: "إذ نبارك للحشد الشعبي ذكرى تأسيسه ندعو إلى توفير الدعم والتسليح والتجهيز والاعتناء بجرحاه ورعاية أسر الشهداء منهم".

وأضاف أن "على كل مؤسسات الدولة تخليد ذكرى شهداء الحشد الشعبي، وفي مقدمتهم أبو مهدي المهندس، فضلاً عن استبعاد كل من يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا