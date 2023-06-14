انت الان تتابع خبر روسيا البيضاء تتسلم أسلحة أقوى بـ3 مرات من قنابل هيروشيما.. ماذا يجري؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة تيليغرام التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا". وتابع رئيس روسيا البيضاء: "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين (ألقيتا على) هيروشيما وناجازاكي".ويأتي ذلك بعد أن قال لوكاشينكو، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، إنه سيجري نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعلياً "خلال أيام"، وإن لديه منشآت لاستضافة صواريخ طويلة المدى أيضاً إذا لزم الأمر.

بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، إن روسيا، التي ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية، ستبدأ نشر هذه الأسلحة في أراضي حليفتها المقربة روسيا البيضاء، بعد اكتمال تجهيز المنشآت التي ستوضع فيها يومي السابع والثامن من يوليو/تموز.

وحسب وكالة رويترز، ستكون عملية النشر هذه أول مرة تنشر فيها موسكو مثل تلك الرؤوس الحربية قصيرة المدى، وهي أسلحة نووية أقل قوة ويمكن استخدامها في ساحات القتال، خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

بينما تراقب كل من الولايات المتحدة وحلفائها والصين عملية نشر الأسلحة عن كثب. ودأبت الصين على التحذير من استخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا.

وكما نقلت وكالة بيلتا للأنباء عن لوكاشينكو، وهو حليف قوي لبوتين، قوله إن روسيا البيضاء جاهزة الآن لاستضافة الرؤوس الحربية. وقال لوكاشينكو "كل شيء جاهز. أتصور أننا سنحصل على ما طلبنا في غضون أيام قليلة، بل أكثر بعض الشيء".

فيما أعلن بوتين، في شهر مارس/آذار الماضي، أنه اتفق على نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، مشيراً إلى نشر الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في عدة دول أوروبية منذ عدة عقود.

وبينما انتقدت الولايات المتحدة قرار بوتين، لكنها قالت إنه لا نية لديها في تغيير موقفها بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية، ولا ترى أي مؤشرات تفيد بأن روسيا تجهز لاستخدام سلاح نووي.