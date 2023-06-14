انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن فتح باب التطوع على ملاكها بصفة "عقد".. تعرف على الشروط والضوابط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تنوه بفتح باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة (رجل امن – عقد) على ملاك الوزارة، وبواقع (37100) عنصر يكون منهم (36100) ذكور و (1000) إناث، ولجميع المحافظات (شرطة محلية – مرور – دفاع مدني)".ودعا المديرية، الشباب الراغبين بالتطوع بصفة عقد في صفوف قوى الأمن الداخلي، الى "التقديم للفترة من (18/6/2023) ساعة (0000) ولغاية (20/6/2023) (2400) ويكون التعاقد لمدة (3) سنوات وبراتب (500,000) خمسمائة ألف دينار".

*شروط وضوابط التعاقد:

أولاً: أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين.

ثانياً: ان لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (22) سنة، ويحتسب العمر من تاريخ (1/7/2005) ولغاية 1/7/2001.

ثالثاً: أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.

رابعاً: أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية وتقصي تعاطي المخدرات.

خامساً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة إرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

سادساً: أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة حصراً.

أما بشأن المستمسكات المطلوبة، أشارت الى ضرورة إحضار: ـ

1-البطاقة الوطنية الموحدة حصراً للمتقدم والوالدين (أصل + 4 نسخ).

2-الوثيقة المدرسية الأصلية (مصدقة من المدرسة ومديرية التربية) + 4 نسخ.

3-مستمسكات الاب والام (أصل + 4 نسخ).

4-بطاقة السكن (أصل + 4 نسخ).

5-صور عدد (10).

6-على المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد ذلك من مؤسسة الشهداء على ان يكون من الدرجة الأولى (الزوج – الزوجة – الوالدان - الأولاد – الإخوة – الأخوات - أولاد الابن - أولاد البنت).

7-على المتقدمين من الفئات التالية (أبناء الضباط المستمرين بالخدمة – أبناء الضباط المتقاعدين – أبناء المنتسبين – الأقليات) تقديم ما يؤيد ذلك.

ولفتت المديرية الى "اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم (انقر هنا) ويلزم المتقدم إرسالها الكترونيا على العنوان المذكور خلال مدة الإعلان".

وذكرت الوزارة: "سيتم تبليغ من تتوفر فيهم الشروط وضوابط التعاقد بمكان وتاريخ المراجعة لغرض إجراء الاختبارات المقررة (الفحص الطبي- اللياقة البدنية – فحص تعاطي المخدرات - المقابلة) عن طريق أرقام هواتفهم ".

وطالبت المتقدمين، بـ "الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم".

وشددت على ضرورة "التأكد من ظهور رقم الطلب بعد ملأ الاستمارة والذي سيقوم النظام بتحويلك الية تلقائياً".