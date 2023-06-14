انت الان تتابع خبر الاجتماع الاول لمجلس حماية وتحسين البيئة.. اعلان بحيرة الرزازة وجبل سنام محميات طبيعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزير البيئة نزار ئاميدي، أكد خلال ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي لسنة 2023 بحضور نائب رئيس المجلس الوكيل الفني في وزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، انه "تم التصويت على الاستراتيجية الوطنية واعتمادها لحماية بيئة العراق من التلوث ولتكون خارطة طريق وخطة عمل لكل قطاعات الدولة، لمعالجة اهم التحديات البيئية".ئاميدي اضاف بانه "تم التصويت خلال الاجتماع على شمول مشروع معمل فرز النفايات في التاجيات بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 427 لسنة 2017، مشيرا الى الموافقة على تشكيل لجنة من قسم شؤون المجلس ومحافظة واسط لغرض متابعة موضوع تخصيص قطعة الارض المراد أنشاء موقع الطمر الصحي عليها في محافظة واسط".

وتابع وزير البيئة انه "تم حصول الموافقة على تشكيل لجنة من قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة ودائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط بخصوص موضوع اسباب عدم منح الموافقة البيئية لمشروع ماء (المسيب - الاسكندرية - جرف الصخر)".

واكد وزير البيئة بان "تفعيل عمل المجلس من العوامل المهمة لتحسين الوضع البيئي"، داعيا "الجهات المسؤولة في الوزارات المختصة الى تكاتف الجهود ووضع حلول ومعالجات حقيقية لملف البيئة في محافظة بغداد"، لافتا الى اهمية اشراك كل القطاعات التربوية والاعلامية والمجتمع المدني والشباب لأطلاق استراتيجية توعية بيئية تشمل كل الملفات والمواضيع البيئية في البلاد.

