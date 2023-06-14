انت الان تتابع خبر قرار قضائي يثير الجدل في العراق.. هل عاد مشعان الجبوري نائبًا في البرلمان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خبر عودة السياسي (مشعان الجبوري) نائبًا في البرلمان العراقي بدورته الانتخابية الخامسة والحالية غير صحيح، إذ لم يُعلن البرلمان العراقي على قرار مماثل، كما لم يصدر أي قرار قضائي حتى الآن بخصوص عودة (الجبوري) نائبًا كما تم الادعاء".