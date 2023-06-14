شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بإنشاء ناد رياضى واجتماعى بالإسكندرية.. و"التضامن": خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب صافي عبدالعال، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي، بغرض إنشاء مركز شباب، مع العلم أن وزارة التضامن الاجتماعي سبق وأن وافقت على تخصيص الأرض وحتى الآن لم يتم البدء فى تنفيذ الأعمال، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 16 من فبراير سنة 2023.

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب عدم استغلال الأرض، وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه من غير المقبول ترك الأرض بدون استغلالها، فذلك يهدر المال العام، فهناك مشروعات نفع عام عديدة يمكن إقامتها على الأرض.

من جانبه، قال المستشار محمد نصير، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم وضع خطة زمنية مع رسومات هندسية للمكان بحيث سيتم إقامة ملعب كرة وصالة رياضية متعددة الأغراض وركن للعائلات ومساحة خالية للانترلوك، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء منه، وسيكون بمثابة نادى رياضي ثقافي اجتماعي.

وتابع نصير: وفقا للخطة الموضوعة خلال 6 أشهر سيكون المشروع جاهز.

وقال إن دور وزارة التضامن ليس مجرد تأمينات اجتماعية وتكافل، ولكن هناك أنشطة أخرى منها أنشطة لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها، ويتم الاستغلال المتكامل لأنشطة الإدارة التي تخدم مستوى من الأسر لا تستطيع أن تحققه في أماكن أخرى، لافتا إلى أنه سيتم دعوة اللجنة عند الانتهاء من المشروع في المدة المحددة لاطلاع على الوضع على الطبيعة.

بدورها، قالت الدكتورة ماجدة جلال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية، إن هناك تعاون مستمر مع وزارة الشباب والرياضة، وتابعت: سبب تمسكنا بالأرض لأن الإسكندرية الأراضي فيها قليلة جدا وهناك احتياج للأراضي للمشروعات.

وأضافت أن قرار الاستيلاء للأرض مع الشباب والرياضة لمدة 6 سنوات وكان للتطوير، لكن لم يتم التطوير واستلمنا المباني وتحتاج إلى ترميم، وتعهدت بأن يتم الانتهاء من المشروع الذي سيتم تنفيذه على هذه الأرض في شهر 12 القادم قبل نهاية العام الجارى.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: اللجنة ستنظم زيارة للوقوف على مدى التنفيذ واستغلال الأرض، وهناك أسباب منطقية لأن تكون الأرض مع وزارة التضامن نتيجة أنشطة زيادة يتم إقامتها ومنها أنشطة لذوى الإعاقة.