شكرا لقرائتكم خبر عن "وداد" جديدة بالمحاكم بسبب الإعلانات المضروبة وإلغاء حكم تطليقها بعد 6 سنوات.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وداد جديدة بالمحاكم بسبب الإعلانات المضروبة"، استعرض خلال حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بتطليق سيدة من زوجها طلقة بائنة للغيبة بعد 6 سنوات من حصول الزوجة علي هذا الحكم.

والزوج يثبت للمحكمة عند رجوعه أنها كان على تواصل دائم معها ومع الأبناء وينفق عليهم، حيث يتصدى الحكم أزمة الإعلانات الأمريكانى المضروبة التي تستغلها الزوجات في الطلاق من أزواجهن وخلعهن دون معرفتهم، عن طريق اعلانهم في عناوين غير عناوينهم، وهو ما تم معالجته في مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان الماضى ممثلا في شخصية "وداد زوجة سيد شقيق جعفر العمدة"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"وداد" جديدة بالمحاكم بسبب الإعلانات المضروبة.. بعد 6 سنوات من تطليق المحكمة لها.. "استئناف القاهرة" تقضي بإلغاء حكم أول درجة بتطليق سيدة من زوجها طلقه بائنة للغيبة بعد 6 سنوات من حصولها علي الحكم



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