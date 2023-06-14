شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: زيارة الرئيس السيسى لقرية الأبعادية فى البحيرة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره مع الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة بالتاريخية، معتبراً أن الحشود من المواطنين داخل قرية الأبعادية الذين رحبوا بالرئيس السيسى، بمثابة رسالة مهمة تؤكد التأييد الشعبي الكبير الذى يحظى به الرئيس السيسى من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وأشاد "عابد" فى بيان له أصدره اليوم، بحرص الرئيس السيسى على تفقد دار مسنين الأبعادية، واطمئنانه على النزلاء بالدار والتحاور معهم، موجهاً التحية والتقدير لنزلاء دار المسنين على حسن استقبالهم للرئيس السيسى، مؤكداً أن هذه الزيارة أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الوعى الكبير من اهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به الرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، كما أن هذه الزيارة كشفت عن التأييد الشعبي الكبير، وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.