شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الرشيدى عن افتتاح الرئيس لقرية الأبعادية: يعكس اهتمامه بالطبقات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من عدد من مشروعات حياة كريمة، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة في المناطق الأكثر احتياجًا والوقوف على مشكلاتهم وتلبية استفساراتهم.

وأكد الرشيدي ، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استماع مطالب المواطنين حيث التقى الرئيس بعدد من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالمحافظة، بهدف التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.

وقال عضو مجلس الشيوخ ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، ودار المسنين في البحيرة سيعود بالنفع وسيرفع من مدى الخدمات المقدمة على مواطنين محافظة البحيرة.

وأشار الرشيدي إلى أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تطوير حياة المصريين في القري الأكثر احتياجا لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة، وذلك عقب انطلاقها بمبادرة من الرئيس السيسي خلال عام 2019.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع حياة كريمة حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من "تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات" وغيرها ، وذلك بهدف دعم الأسر مادياً واجتماعياً.

وذكر الرشيدي، أن مبادرة حياة كريمة شهدت تشييد آلاف المشروعات، ففى مجال «التعليم»، تم إحلال وتجديد المدارس، وتطوير الفصول، وتشييد مدارس جديدة، ورفع كفاءة القديمة فى عدد من المناطق النائية بالقرى الأشد فقراً، من أجل تحسين مستوى التعليم وتوفير السبل لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم.

وأختتم النائب، أن المبادرة ساعدت في تحسين مستوى الخدمات الصحية أيضا ، من خلال إنشاء الكثير من المستشفيات، الوحدات الصحية، توفير الأجهزة الطبية، تشييد وحدات إسعاف مجهّزة، توفير الكراسى المتحركة، فضلاً عن إطلاق القوافل الطبية، فى شتى محافظات الجمهورية، وبالأخص فى المناطق النائية، للكشف والعلاج مجاناً على المواطنين، وإجراء العمليات لأصحاب الحالات علي نفقة الدولة.