النائب حازم الجندي:الدولة تسابق الزمن من أجل نهضة حقيقية في جميع المجالات

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القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن من أجل تحقيق نهضة حقيقية في جميع المجالات، وتحسين حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الرئيس اليوم، تفقد السيسى عددا من المشروعات الخدمية التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة، والتى تشمل الوحدة الصحية ومجمع الخدمات التكنولوجية بالقرية.

وأشار "الجندي" ، إلى أن الزيارة كان لها أبعادا إنسانية، حيث حرص الرئيس على زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم، كما ألتقي عدد من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حواراً مع حشد من المواطنين للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس مع المواطنين تميز بالصراحة والوضوح كعادة الرئيس مع الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس كان حريصًا على توضيح أبعاد الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر بسبب الأزمات العالمية بداية من كورونا والتى رغم تأثيرها القوى على جميع دول العالم ، إلا أن مصر تمكنت من تخطيها بنجاح، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.

وأضاف "الجندي"، أن الرئيس كان حريصا على عرض مخاطر الأزمة السكانية على المواطنين، مشيرا إلى أن تعداد الشعب المصري ارتفع خلال 3 سنوات فقط بمقدار 6 مليون مواطن، وهو ما يحمل الدولة أعباء إضافية، لأن الزيادة السكنية تلتهم نتائج التنمية، محذرا من مخاطر امتناع الفلاحين عن توريد القمح الذي يعتبر أحد مصادر الغذاء الرئيسية للشعب المصري، مؤكدا أن امتناع الفلاحين عن التوريد سيحمل الدولة أعباء إضافية نتيجة الاضطرار إلى الاستيراد.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الرئيس بعث برسائل طمأنة للمواطنين من خلال التأكيد على وجود احتياطي سلعي يكفي لمدة 5 أو 6 أشهر على الأقل، حتى لا تحدث أزمة سلعية، الرئيس السيسي، أنه يحرص على ألا يقل الاحتياطي السلعي عن 5 و 6 أشهر.