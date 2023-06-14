شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ونائباه يُعزّون رئيس كازاخستان في ضحايا الحرائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في ضحايا الحرائق التي تعرضت لها منطقة آباي في جمهورية كازاخستان، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف.