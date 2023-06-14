شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الخامسة.. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الخامسة خلال عام، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكلف المرسوم الأميري، الثلاثاء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائها على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

وقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، استقالته فور إعلان النتائج النهائية لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان).



وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على إعادة تشكيل الوزارة مع بداية كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وكانت النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكويت كشفت عن فوز امرأة واحدة، وعودة معظم أعضاء مجلس 2022 المبطل.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يترأس الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومة كويتية خلال نحو عام، بعد أن ترأس أول حكومة مطلع أغسطس/آب الماضي، ثم ثاني حكومة في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه والتي استقالت في اليوم التالي، ليشكل الحكومة الثالثة في 16 من الشهر نفسه، قبل أن تقدم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ليشكل الحكومة الرابعة أبريل نيسان/الماضي بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة 5 مارس/آذار الماضي.