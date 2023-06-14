انت الان تتابع خبر بعد انضمام ميسي إلى ميامي.. طفرة "هائلة" في كرة القدم الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفضل ميسي البالغ من العمر (35) عامًا، والمتوج بلقب مونديال قطر 2022 الرحيل صوب إنتر ميامي، ليفضل النادي الأمريكي على عروض أخرى من برشلونة الإسباني والهلال السعودي.

وحسب تقرير صادر عن وكالة (CNN) الشهيرة، فإن ارتفاعًا ملحوظًا على أسعار التذاكر في الدوري الأمريكي وتحديدًا تذاكر إنتر ميامي، قبل بدء منافسات الموسم الجديد.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث شهدت حسابات النادي الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد متابعيه، بانتظار زيادة هذه الأعداد بصورة مضاعفة عند ارتداء ميسي قميص إنتر ميامي للمرة الأولى.

وقال الخبير الاقتصادي كيران ماغواير: "هذا الارتفاع سيكون محدودًا رغم أهمية ميسي، وسيصل أعلى مستوياته حينما يخوض النجم الأرجنتيني أول مبارياته مع إنتر ميامي، لكن في النهاية ستعود الأمور إلى طبيعتها، خاصة لو فشل إنتر ميامي في المنافسة على الألقاب".

ومنذ انتقال ميسي ارتفعت أسعار تذاكر مباريات إنتر ميامي بأكثر من 1236%، حيث كانت تبلغ 29 دولارًا فقط، قبل أن تصل إلى 329 دولار في الوقت الراهن.

كما أن حساب إنتر ميامي على إنستغرام كان يضم ما يقرب من مليون متابع فقط، لكن منذ الإعلان عن صفقة ميسي، أصبح النادي الأمريكي يملك ما يزيد عن 7.8 مليون متابع، في ثورة كبيرة على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن العديد من النجوم سبقوا ميسي إلى اللعب في الدوري الأمريكي، يتقدمهم ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش وواين روني.

