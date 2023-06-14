شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت لجنة الإسكان بمجلس النواب الضوء فى توصياتها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" مؤكدة أنها من أهم المبادرات فى العصر الحديث التى تستهدف تغيير الحياة شكلا ومضمونا فى القرى والريف المصرى، وأن خطة التنمية تستهدف في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية - استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لإتمام نهوها خلال عام الخطة.

وأشارت اللجنة فى توصياتها، إلى أنه وفقا للخطة سيتم البدء في الأعمال التمهيدية للمرحلة الثانية، وتشمل إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرسومات والتصميمات الهندسية ، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لهذه المرحلة اعتبارًا من عام 2024/2023 ، والتي يتسع نطاقها الجغرافي لتغطية نحو 1685 قرية.

وتابعت اللجنة:" وتعزيزا لمبادئ الإفصاح والشفافية والتوعية المُجتمعية، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق المحمول (شارك)، وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها لتوعية المواطنين بالإنجازات التي تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأي والمشورة والمُقترحات بشأن سُبُل تفعيل المشروعات المطروحة أو طرح أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة تمهيدًا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصادية للمبادرة.

ولفتت اللجنة، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المُبادرة بدأ اعتبارًا من أول يوليو 2021 ، وتمتد حتى نهاية عام الخطة 23/24 وقد خُصص لها اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 17 مليون نسمة.