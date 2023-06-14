شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: إضراب صحفيى مكتب BBC فى القاهرة احتجاجا على الأوضاع المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه منذ فترة طويلة ويتواصل الزملاء العاملون في BBC مع نقابة الصحفيين، بسبب التمييز ضدهم أو الأوضاع التمييزية ضدهم في الرواتب مقارنة بالمكاتب الأخرى.

أضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «الزملاء لا يستجاب لمطالبهم منذ فترة، وخاطبنا خلال الفترة الماضية كل الأطراف من مكتب BBC هنا ونقابة الصحفيين البريطانيين والاتحاد الدولي للصحفيين، لأن لدى الزملاء مطالب عادلة ومشروعة جدا، وتتعلق بتراجع أجورهم بشدة لأسباب كثيرة، ولم تكن الإجابات تكفي وكان الموقف من مكتب BBC القاهرة غريبا، لأن ما يجري في مكتب بيروت ليس كما يجري في القاهرة، وكذلك مكتب تركيا فرواتبهم تحتسب بطريقة مختلفة عن مكتب مصر».

وتابع: «كان الرد من المؤسسة أننا نتعامل حسب وضع في كل مكان، وكانت الرسالة سلبية للغاية، وتعني الرسالة أن هناك تمييز ضد الصحفيين المصريين بشكل أو بآخر»، مؤكدا على أن مطالب الصحفيين المصريين حقيقية، «توجهنا إلى مكتب BBC بعد تفاوض طويل، وكنا نتمنى أن نصل إلى حل، وأعلن الزملاء الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد في رسالة أنهم يرفضون هذا التعامل معهم، وفي رسالة للمؤسسة أنه عليها أن تتحرك لحل المشاكل بشكل جدي وليس بهذه الطريقة».