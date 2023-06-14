شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: زيارة السيسى لقرية الأبعادية تؤكد أن حياة كريمة لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره مع الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، تؤكد أن الرئيس السيسى يستهدف تحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف " مطر " أن الحشد الكبير من المواطنين داخل قرية الأبعادية وحرصهم علي استقبال والترحيب بالرئيس السيسى حالة إيجابية رصدت حجم المودة والحب بين الرئيس السيسى والشعب المصري.

وأضاف "مطر" ما حدث اليوم من مشهد عظيم رسائل إيجابية تؤكد للداخل والخارج حجم الاستقرار الذي تعيشه الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

كما تفقد الرئيس السيسى الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتوقف الرئيس السيسى خلال جولته وأدار حواراً مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.