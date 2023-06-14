"محلية النواب" تناقش مشكلة توصيل الصرف للمنطقة الاستثمارية فى ميت غمر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائبة جيهان البيومى، بشأن عدم توصيل الصرف الصحى للمنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيح، نائب المحافظ.

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحة أنه لم يتم الانتهاء من توصيل البيارات الداخلية بالبيارات الخارجية الرئيسية بمحطات الصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث طفح خارجى لمياه الصرف الصحى وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأوصت اللجنة بأن يتم عقد اجتماع يوم الأحد المقبل بديوان محافظة الدقهلية، لممثلى وزارة البيئة وشركة الصرف الصحى وهيئة الاستثمار ومجلس مدينة ميت غمر، لفحص هل يتطلب توصيل الصرف فى المنطقة الاستثمارية عمل محطة معالجه أو يتم توصيل الصرف مباشرة، وأن يتم العمل مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب رضا غازى، بشأن عدم توصيل المرافق (الصرف الصحى – مياه الشرب – الكهرباء) لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية - بالرغم من قيام المواطنين بسداد مبلغ 120 مليون جنيه قيمة رسوم المرافق، وأكدت على ضرورة توصيل المرافق للمنطقة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.