استقـدام عميد كلية في جامعـة بابل بتهمة ارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام عميد كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل الحالي، بتهمة قيامه بترشيح أطباء حديثي الاختصاص، ورفع أسمائهم؛ لغرض تنسيبهم من وزارة الصحَّة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلاً من الأطباء أصحاب الشكوى، مُبيِّـنةً أنَّ ترشيحهم؛ بالرغم من مُدَّة خدمتهم القليلة، تمَّ خلافاً للضوابط.



وأشار البيان إلى أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام عميد الكليَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969).

