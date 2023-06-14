انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن عن "رسالة قوية" إلى العراق.. هذا هدفها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الممثل الخاص للشؤون التجارية والاعمال في الخارجية الأمريكية ديلوار سيد خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إنه "هناك فرصة كبيرة لا تزيد استثماراتنا في العراق، لكن بالتأكيد سيكون هنالك منفعة للمجتمع"، مشيرا الى انه "نحن موجودون للمساعدة في العراق".وأضاف انه "نريد رقمنة العراق، وان يتحول الى مجتمع رقمي ويكون هنالك فرصا للعراقيين "، مردفا: "نريد مساعدة العراق في التطور ونحن نتمنى ان يكون ذلك في أقرب وقت".

واكد ديلوار سيد خلال رده على سؤال للسومرية، ان "قطاع النفط والغاز هو حيوي ونتطلع للعمل في جميع المجالات منها البيئة والصحة والمستشفيات والخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا كي يواكب العراق النظام العالمي". لافتا الى ان "هنالك الكثير من الشباب ينتظرون فرصا كثيرة ونتطلع لحوارات من الممكن ان تفضي لنتائج مهمة".

وأوضح ان "الولايات المتحدة لديها الكثير من الشركات الكبيرة في المنطقة والعراق، وهذا الوفد نسعى من خلاله لتغيير البوصلة".

موكدا ان "واحد من اكبر الوفود زار امريكا وتباحث بشان العديد من التفاصيل، ونحن لا نحتاج الى زيارات تكون فقط لقاءات وتنتهي من دون اتفاق".

من جانبه، اكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس، خلال المؤتمر على ان "بلاده مهتمة ومتحمسة لان يكون الملحق التجاري هنا في العراق، مشيرا الى انه "اتينا الى هنا كي نرسل رسالة قوية هدفها تطبيع العلاقات مع العراق وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وتابع: "الزيارة هذه سينتج عنها امور جيدة ونجاح، ونسعى لان يكون هنالك ديمومة في العمل"، موضحا "نركز على قطاع الطاقة والغاز وغيره، وستكون هنالك مباحثات على مستوى البيئة وقطاع الخدمات المالية".

والتقى ديلوار خلال زيارته للعراق بعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية، فضلاً عن عدد كبير من ممثلين القطاع الخاص والعام وأصحاب المشاريع الريادية لبحث سبل الاستثمار في شتى المجالات، وخلق فرص عمل جديدة للعراقيين.

