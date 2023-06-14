انت الان تتابع خبر "الناتو" يعلن عن تقدم جديد في محاولة انضمام السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات ستولتنبرغ هذه خلال مؤتمر صحفي، عشية اجتماع مرتقب لوزراء دفاع الحلف العسكري، لكن أمينه العام، لم يقدم مزيدًا من المعلومات حول المحادثات، في تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكنها الموافقة على عضوية السويد في الناتو قبل إيجاد حلّ لمسألة مكافحة الإرهاب".



وأوضح أنه "في الوقت الذي كان يتحدث فيه مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، حول ملف السويد، كان "الإرهابيون يتظاهرون في شوارع السويد مرة أخرى"، على حد قوله".