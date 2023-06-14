"شباب النواب" توصى بضرورة انتهاء المشروعات الجارى تنفيذها بخطة 2023/2024

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، زيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024، للانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجارى العمل فيها، لافتة إلى أن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة انعكس على نسب التنفيذ بالمشروعات وتأخر سداد المستحقات المالية للجهات المنفذة.

وأشارت اللجنة فى توصياتها بشان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه تم البدء فى العديد من المشروعات فى العاميين الماضيين مثل المشروع القومى للمعسكرات وذلك لتقديم جودة أفضل فى قطاع الخدمات الشبابية لشباب الوطن، استكمال تطوير الاستادات الرياضية بمحافظات الجمهورية، واستكمال تطوير مدرسة الموهوبين رياضيا بمحافظة الإسماعيلية. استكمال تطوير وإنشاء الملاعب المفتوحة (قانونية - خماسية - أكريليك) بمختلف المحافظات. التضخم الكبير الحادث فى أسعار المواد الخام أدى الى ارتفاع كبير فى القيم المالية للتعاقدات على تنفيذ العمليات الإنشائية المقترحة والمطلوب تنفيذها عاجلا فى العام المالي.

ولفتت اللجنة، إلى أنه تم عمل مناقلة بمبلغ 54 مليون جنيه من الاحتياطى الاستراتيجى لوزارة التخطيط وذلك لسداد جزء من مستحقات المشروعات المتوقفة مما يستوجب زيادة الاعتماد لاستكمال تلك المشروعات، وأن الوزارة تأمل فى زيادة الاعتمادات المخصصة للموازنة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالى الحالي.