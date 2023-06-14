شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: الحكومة قدمت جهودا كبيرة لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس بهاء ديمترى، مقرِّر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن هدفهم مخاطبة القطاع الصناعى بكل فئاته وأنه تم تدشين مبادرة ابدأ منذ بدايتها لمخاطبة ذوى الشأن الاقتصادى الذين يعانون من صعوبات الوضع، قائلا: "مبادرة ابدأ لما نزلت كلمت ذوى الشأن اللى أيدهم فى النار".

وأضاف بهاء ديمترى، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، بمشاركة الرئيس السيسى، أن المبادرة خاطبت وناقشت المصنعين وفى مكاتب المبادرة والنقاش ما بين ذوى الشأن ومن يعرض الحل، متمنيا سير هذه السُنَة فى الصناعة والاستثمار والتجارة وقبل ما نصدر شيء نجيب ذوى الشأن.

وتابع: "ذوى الشأن الاقتصادى هم اللى هيعطونا الصحيح والحكومة قامت بجهود جادة فى دعم الصناعة لان الصناعة تحملت كثيرا وفى وقت الازمات كان فى دعم من الحكومة، وأناشد المنهج اللى عملناه فى ابدأ نعمله فى كل حاجة والحكومة طرحه مبادرة لدعم الصناعة وتتحمل الحكومة فارق الفوائد، واتمنى نضع هدف ولو بجزء من المبادرة وليس المبادرة كلها ونعمل حافز اضافى يسدد فوريا ونتحاسب اخر السنة"، مؤكدا عملهم من أجل دفع معدلات التنمية.