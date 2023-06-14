شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": تمكين الشباب ازدهر فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور احمد علاء الدين الأمين العام المساعد للأمانة المركزية للشباب بحزب مستقبل وطن خلال كلمة له بمؤتمر الشباب بالإسكندرية: إن المشاركة الشبابية في الحياة السياسة ليس نمطيا وهو موضوع مثار عبر العصور المختلفة، وكانت هناك مشكلات كبيرة في عدم الاتاحة وعدم تمكين بعض القدرات الشبابية، والدولة كانت تصل لحالات من الانسداد السياسى، ولكن حاليا وفى عهد الرئيس السيسي أصبح الدور الأقوى للدولة من حيث الإتاحة الشبابية والتمكين، والدولة أنشأت مجموعة من المؤسسات تشرف على تدريب الشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأضاف: أصبح لدينا الآن نواب محافظين ونواب في البرلمان وفى الجهاز التنفيذي ومساعدى وزراء، ودائما ما نطمع في كرم الرئيس ونطلب منه الحد الأقصى في هذا الموضوع.

وتابع: لا بد أن نفهم ان دور الكيانات والاحزاب السياسية مع الشباب حيث إن "البعض يرى انى اروح الحزب النهاردة ابقى نائب بكرة" لكن هناك تنوع من حيث معاملة الحزب للشباب المنتمى كعضوية عاملة وليس تنظيميا والبعض يدخل من النواحى التثقفية والمشاركة المجتمعية والاجندة ثرية جدا وعندنا دورى مستقبل وطن شارك فيها 100 ألف سنويا شارك فيهم من كوادر الحزب حوالى 30 %، اما الجزئية الأخرى وسابقة أوائل الطلبة وشارك فيها 7 آلاف طالب والجانب الاخر من التأهيل العمل على الكوادر التنظيمية للحزب ويجمعنا قدر كبير م التفاهم والاحترام وشباب الحزب دائما على اطلاع لكل شيء ونعمل بمبدأ الاسرة الواحدة ، اما عن دور الشباب فهو الشق الأهم بعد الاتاحة على الشاب ان يقتنص الفرص في شباب اتكلموا عن رغبتهم في المشاركة واتفتحت وتمت الاتاحة في عهد الرئيس السيسي لكن الشباب لم يغتنوا الفرصة .

ونصح بالحذر من الإرهاب الفكرى الذى يمارس بشدة على الدولة والشباب قائلا انا في بداية العمل السياسى كنت بسمع في أول سنتين كلمة "ده عميل للدولة" والمقصود بيه هو الذى يعمل على تمكين مؤسسات الدولة، مع انى كنت بسمع كلمة عميل وانا صغير فى الافلام ان العميل ده اللى بيشتغل لحساب دولة أجنبية، وعلينا ان نرفض الإرهاب الفكرى وأخيرا أرى انه مهما كان العمل الذى نقوم به كأحزاب فهو غير كافى ونحن نلاحق خطوات الرئيس والحكومة المصرية بشكل متسارع ونعمل على الاجندة الكاملة وسأتناول منها هدية الرئيس والت وزعت اكتر من مليون كرتونة في رمضان وفى ليلة القدر تم منح عدد كبير من الأجهزة الكهربائية وتجهيز الف عريس وعروسة في 2021 والمبادرة القاقرب لقلبى مكافاة السائقين الملتزمين بمبادرة إحلال وتجديد السيارات