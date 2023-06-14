شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بحزب حماة الوطن: فخورة بمشاركتنا فى الحوار الوطنى وندعم الدولة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيمان أبو غزالة، أمينة الإعلام بحزب حماة الوطن بالإسكندرية: "سعيدة بوقوفى أمام الرئيس السيسى اليوم، واستفدت من هذه التجربة وشعرت بالفخر عندما شارك الحزب فى الحوار الوطنى، لأنه منبر نجمع منه كل الآراء".

وأضافت إيمان أبو غزالة خلال المؤتمر الوطني للشباب فى الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، "من الإيجابى أن يكون الجميع بالحوار الوطنى دون إقصاء أو خوف، والكل يجمعهم إرادة للمساهمة فى إنجاح الحوار الوطنى، ليكون لدينا حياة سياسية واقتصادية واجتماعية يستفيد منها المواطن".

وأكدت إيمان أبو غزالة، "نهتم بالوطن والمواطن وندعم الدولة بكل قوة، ولنا دور خدمى منها مبادرة توفير لحوم حمراء 660 طن شهريا وطرحها بكافة المحافظات بسعر التكلفة، والمشاركة فى مبادرة كتف فى كتف، وتدريب المرأة المعيلة، كما ساندنا الشباب، وقدمنا لهم مبادرات كثيرة منها البرنامج المتكامل إعداد الجمهورية الجديدة".

وتابعت إيمان أبو غزالة: "سنستمر جميعا فى دعم وطننا وسنكون دائما على قدر المسئولية وحائط الصد للوطن لكل ما يستهدفه من مؤامرات".