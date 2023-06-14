شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام: جاهزون فى كل وقت بكوادرنا لخدمة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أنا والجميع فى الأحزاب والتيار الديمقراطى جاهزون فى كل وقت بكوادرنا لنكون فى خدمة الدولة المصرية. وأضاف عبد المنعم إمام خلال المؤتمر الوطني للشباب فى الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الناس تثق فى الدولة وقدرتها، وأصبح لديهم تساؤلات نحو التكلفة، والتضخم وارتفاع الأسعار أصبح التحدى الأكبر فى كل بيت فى مصر.

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