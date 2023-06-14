شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة الشيوخ": اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطنى تأكيد على جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، تصديقه على مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة دون شرط وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن ذلك يعد تأكيد جديد من القيادة السياسية علي جدية الحوار الوطنى والاهتمام بمخرجاته من توصيات لمواجهة التحديات الحالية.

وقال الجبلي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من مشروعات "حياة كريمة"، اليوم بقرية الأبعادية بالبحيرة، يؤكد قوة إرادة وعزيمة الدولة في تحسين شكل الخدمات في الريف المصرى عبر مشروعات حياة كريمة، رغم التحديات التى تواجه الدولة حاليا.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، في تصريحات له اليوم، أهمية حديث الرئيس السيسي مع المواطنين بقرية الأبعادية وحرصه على طمأنتهم بتأكيده قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتذليل جميع العقبات التى تعترض جميع الخدمات للمواطنين.

وأشار الجبلي، إلي أهمية ما ذكره الرئيس السيسي بشأن جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي والتوسع في الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، وما تم من خطوات في سبيل تحقيق ذلك مثل الإعلان عن أسعار استرشادية لتشجيع المواطنين علي توريد القمح والأرز، لتتمكن الدولة من توفير رغيف الخبز والسلع التموينية للمواطن، مشيرا إلي أن تلك الخطوات من شأنها تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما أشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، باستعراض الرئيس السيسي جهود الدولة في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، لإعادة استخدام تلك المياه في زراعة مساحات جديدة مثل محطة المحسنة وكذلك محطة الحمام التى تستهدف توفير نحو ٧.٥ مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلي أن مثل تلك المشروعات تعد إنجازا كبيرا سيكون له أثر عائد في تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وثمن، تفقد الرئيس السيسى دار مسنين الأبعادية ومجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، وحرصه علي التحاور مع المواطنين خلال جولته بالقرية.

وأشاد الجبلى، بما تم استعراضه خلال الزيارة من حجم المشروعات القومية التى تم تنفيذها مثل مشروع الصوامع للحفاظ القمح وتقليل قيمة الفاقد منه، بالإضافة إلي مشروعات الرى والثروة الحيوانية.