شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات للشيوخ فى قطاع الاتصالات بمقدمتها استمرار التحول الرقمى بالجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حزمة من التوصيات الهامة تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، والذي أقرة المجلس النيابي، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقدمتها أهمية الاستمرار فى التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة.

وشددت اللجنة في تقريرها علي أهمية بناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الاعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التى تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي. ترغب اللجنة في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع فى إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.