«مشكلة الدولار» .. السيسي: هناك قائمة بـ150 مستلزم إنتاج يتم استيرادها من الخارج

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك قائمة بـ150 مستلزم إنتاج يتم استيرادها من الخارج بقيمة تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، لصالح منتجات مصرية.

وأضاف على هامش، جولة تفقدية أجراها بجامعة برج العرب التكنولوجية، مساء الأربعاء، أن الدولة على استعداد لدعم الشركات التي تنتج تلك المستلزمات، حتى تخرج إلى النور.

وأكمل: «أنت مضطر تدفع 30 لـ25 مليار دولار سنويًا، وكل مليار ندخره فالأمر ينعكس على الناتج المحلي وفرص العمل، وإزالة العبء الدولاري المخصص لشراء هذا المنتج».

واستطرد: «كدولة مستعدون لأي شركة ندخل معهم مشاركة، مش عشان نشارك؛ لكن عاوز بس يخرج للنور، ونجاحي كدولة إنتاج تلك المنتجات دون حاجة لاستيرادها من الخارج».

وذكر أن مصر تعاني من مشكلة في الدولار، معقبًا: «دلوقتي أنتم شايفين إن في مشكلة دولار في مصر، أنتم هتحلوها إزي، مش أنا هحلها إزاي، ومش الحكومة هتحلها إزاي، إحنا كلنا هنحلها إزاي».