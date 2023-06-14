انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة توجه دعوة تخص "الانتشار النووي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "كما قلنا في وقت سابق، على كل الدول النووية وغير النووية أن توفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار السلاح النووي".وتابع: "في الوقت الراهن المخاطر النووي عالية إلى حد يثير القلق، ومن الضروري مهما كان الثمن تفادي أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الأخطاء في الحسابات والتصعيد الذي ستكون عواقبه كارثية".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد صرح أمس الثلاثاء بأن الأسلحة النووية الروسية التي سيتم نشرها على أراضي بيلاروس أقوى مما تم استخدامه في هيروشيما وناغازاكي من قبل القوات الأمريكية في عام 1945.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 مارس الماضي أن روسيا ستنشر في بيلاروس أسلحتها النووية بطلب من البلاد الحليفة، ومن المتوقع إنجاز تحضير البنية التحتية لنشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في أوائل يوليو المقبل.