شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": حديث الرئيس السيسي عن سعر الصرف يكشف عن مصارحته للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة برج العرب، قائلا: "إنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد حرصها على التواجد في صفوف الشباب والإجابة على كل ما يشغل بالهم".

وأشاد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية بما قاله الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الوطني ببرج العرب، إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن، موضحا أن الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري يجب التدخل، مؤكدا أن الحوار الصريح للرئيس إضافة مهمة لمصر بمعني الكلمة وخارطة طريق للمستقبل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مشاركة عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، في المؤتمر الوطني للشباب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد.