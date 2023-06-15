شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام: أخذت حقى فى الحديث مع الرئيس السيسى وكلنا جزء من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: حوارى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان جيدا ومهما، وكنت سعيد بهذه المناقشات العميقة والموضوعية، وأشكره لقبوله الدعوة لزيارة مدينة المحلة قريبا لافتتاح مصنع الغزل.

وأضاف عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه فى أى وقت كوادرنا جاهزة لتقديم أى مساعدة للدولة، لافتا إلى أن السوق مهم فى الاستثمار، فالسوق الحر يجذب استثمار أكثر، مؤكدا أن كثرة الجهات تسبب عائق أمام عمل المصانع.

وتابع عبد المنعم إمام: طرحنا كثيرا من الرؤى فى الحوار الوطنى حول الاستثمار، والآن دور الأحزاب هو طرح وجهات النظر المختلفة.. وأخذت حقى فى الحديث مع الرئيس السيسى اليوم خلال المؤتمر، وكلنا جزء من الدولة المصرية، ومصلحتنا أن تقوى وتعبر الأزمات، والشعب المصرى يستحق أن نقدم له البدائل.