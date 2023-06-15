نائب التنسيقية أحمد فوزى: المؤتمر الوطنى نافذة لإشراك الشباب فى صنع القرار

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظة الإسكندرية، يجسد اهتمام الدولة بالشباب والسعي لاشراكهم بفاعلية في صنع القرار بمختلف القضايا الوطنية والاستفادة من طاقاتهم وآرائهم في مد مشروعات التنمية وطرح الرؤى المساهمة في تحويل التحديات الحالية لفرص، موضحا أن حرص الرئيس على الاستماع للمواطنين في الأبعادية بالبحيرة يكشف ما تتخذه الدولة من سياسات توسيع قاعدة الحوار مع الجميع نحو مستقبل يؤمن حياة أفضل للمصريين.

وأكد «فوزي»، أن كلمة الرئيس خلال فعاليات اليوم، كشفت ما تحرص عليه الدولة نحو مد أيادي الإصلاح والتعمير، لترميم الإرث القديم والذي نتج عنه تحديات يتم معالجتها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة وأن محافظة الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كبيرة وزيادة للضغط على شبكات المياه والصرف الصحي إذ كانت مصممة لاستيعاب عدد معين زادت 5 أضعاف، منوها أن كلمته حملت طمأنة بالإصرار على ضخ شرايين تنمية جديدة بمختلف المحافظات، لتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن حديث الرئيس السيسي أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية والتكاتف من أجل عبور المرحلة الراهنة والتي تتطلب من الجميع تحمل المسئولية وإعلاء مصلحة الوطن، كما كشفت ما تتخذه الدولة من نهج في مواصلة مسيرة البناء والتطوير لكافة القطاعات التنموية بما يكفل الوصول لحياة آدمية تليق بالمواطن المصري، وهو ما يعكس حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة المعيشة لمحدودي الدخل، بتساؤله "أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والاكل موجود ناكل.. ولا أشيل الناس واسكنهم في بشاير الخير".

واعتبر«فوزي»، أن افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، ترجم ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ بالمواطن السكندري والتي تعد نقلة حيوية للمحافظة، بتيسير حركة التنقل بها من خلال مشروع نفق وكوبري السادات، إذ أنها تعد إحدى المشاكل الرئيسية التي تجعل المواطن والمستثمر يعزف عنها، مشددا أن افتتاح مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيمثل قفزة نوعية في تطوير الخدمات اللوجيستية باعتباره أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ليكون جاهز لتداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا وتوفير 3500 وظيفة بشكل أولي.