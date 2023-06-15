روسيا تتوعد بإستهداف الكابلات البحرية لأعدائها

الشارقة - اميمة ياسر - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إنه لم تعد هناك قيود أخلاقية تمنع بلاده من استهداف خطوط الاتصالات "الكابلات" البحرية لأعداء روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الروسي السابق هذا تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود الروسية.

وقال مدفيديف، في التعليق الذي نشره على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام: "تحدث الرئيس الروسي بالأمس (الثلاثاء) عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن بلادنا".

وأضاف "وبالنظر إلى القرارات العدائية لتزويد نظام كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، يجب أن يمر مثل هذا الخط على طول حدود لفوف (ليمبرغ البولندية)، من أجل لعب دور دفاعي حقيقي. حينها ستكون هذه الحدود الآمنة الجديدة لما كان يطلق عليه "الدولة 404".

وتابع قائلا "كذلك إذا انطلقنا من التواطؤ المؤكد للدول الغربية في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي (نورد ستريم)، فلن يكون لدينا قيود، حتى أخلاقية، لتدمير اتصالات الكابلات الخاصة بأعدائنا، الموضوعة على طول قاع المحيط".