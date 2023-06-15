انت الان تتابع خبر أوكرانيا تتحدث عن تقدم جزئي في قتال "شديد الضراوة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تيليغرام، أن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا "جزئيا".

وأضافت أنه في اليوم الماضي، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت، التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد، وما تراوح بين 300 و350 مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.



وقالت ماليار: "قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للعدو".

وفي تصريحات لاحقة، قالت ماليار إن خسائر أوكرانيا أقل كثيرا من خسائر الجانب الروسي.

وكتبت على تيليغرام تقول: "بشكل عام، خلال الحرب بأكملها، تكبدنا خسائر أقل كثيرا".