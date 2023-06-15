موسكو تتوعد بالرد على استيلاء كندا على طائرة شحن روسية

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالتأكيد على استيلاء كندا على طائرة شحن روسية من طراز An-124.

وزارة الخارجية الروسية

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات إذاعية لراديو سبوتنيك، أن روسيا ستأخذ رد الفعل المناسب في الوقت المناسب.. “عندما تكون هناك فرصة مناسبة، سيتم اتخاذ القرار.

وهبطت طائرة الشحن الروسية "An-124 Ruslan" المملوكة لشركة طيران Volga-Dnepr الروسية واستأجرتها الحكومة الكندية، في مدينة تورونتو في 27 فبراير الماضي، كانت تحمل شحنة من اختبارات فيروس كورونا من الصين.

وهبطت الطائرة الروسية قبل ساعتين من إغلاق كندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك تأخرت الرحلة وتم حجز طاقم الطائرة في فندق بكندا، ولكنهم عادوا لاحقًا إلى روسيا

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وعلق زيلينسكي: أقر مجلس نواب لوكسمبورغ أن هولودومور 1932-1933 إبادة جماعية للشعب، الأوكراني، أنا ممتن لـكم على هذا التصويت التاريخي. لن يتحمل العالم أبدًا جرائم نظام الكرملين - لا الماضي ولا الحاضر".

وكان قد أعلن سلاح الجو الأوكراني ، الأربعاء ، أن روسيا أطلقت صواريخ كروز من البحر والجو على أهداف في أنحاء أوكرانيا ليلاً، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت القوات الجوية، في بيان،: إن 12 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا، اعترضتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن روسيا أطلقت 4 صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود في اتجاه أوديسا، أُسقطت ثلاثة منها.

وقالت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخر في الهجوم على المدينة الساحلية الجنوبية

مسقط رأس الرئيس الأوكراني

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قصف صاروخي على مدينة "كريفيي ريه"، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصاً.

وقال حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك "في هذه الليلة الرهيبة، قتل العدو 11 مدنيا في المدينة".

وتعرضت المدينة ليلاً لهجمات صاروخية "كثيفة"، استهدفت مباني سكنية مدنية، من بينها مبنى مؤلف من خمس طوابق، وفق ما صدر عن مسؤولين أوكرانيين.

ونشر حساب تلجرام الخاص بالرئيس الأوكراني مقاطع فيديو تظهر احتراق المباني المستهدفة

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر عن مقتل 10 أشخاص. لكن حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك أعلن في وقت لاحق عن وفاة شخص آخر متأثرا بجروحه.

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد عقب استهداف مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك العاصمة، بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الجوية في أنحاء المنطقة خلال الليل. وإنها نجحت في تدمير الصواريخ التي أطلقتها روسيا

ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بشأن الهجمات الصاروخية على أوكرانيا.

وعلّق الرئيس الأوكراني على الهجمات الأخيرة والتي طالت مسقط رأسه أيضاً.