الأمم المتحدة: تعرب عن قلقها إزاء أحداث السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب جيريمي لورانس ، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه جراء الأحداث العنفية في السنغال، وتطور حالة حقوق الإنسان في البلاد.

قال لورانس، إن الوضع في السنغال مقلق للغاية، واستخدام الأسلحة النارية تأتي من قوات الأمن ضد المتظاهرين، مطالًا بضرورة استعجال التحقيق الذي أصدرته السلطات السنغالية، وأن يكون بشفافية.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية أثناء المظاهرات يشكل سابقة سلبية، وتقع المسؤولية الأساسية علي عاتق السلطات في الحفاظ علي احترام البلد للتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون، ضمن حقوق الإنسان والتعبير عن الحرية.

وأوضح أن المخاوف تزداد بشأن حجب الرأي والتعبير بحرية والتجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات، لافتا إلي أن التحديد إلى قضية قناة الفجري التلفزيونية، وهي قناة أثناء تغطية الأحداث اعتقلت دون مبرر قانوني.

تعيش دولة السنغال، حالة من اضطرابات والقلق الذي يسيطر علي شوارع الأقاليم، بسبب المظاهرات والاحتجاجات المتتالية، عقب حبس الزعيم السنغالي عثمان سونكو.

قال لامين باري في بوردو، طالب قانون ورئيس جمعية بوردو للطلاب والمتعاطفين السنغالين الشاب في فرنسا، إنه يشعر بالقلق أزاء الأحداث المتتالية في الدولة والمستقبل السياسي في بلاد.

أضاف باري، أن السنغال تعيش أصعب الأوقات في تاريخها خلال الأوان الأخيرة، مشيرًا إلي أن عام 2012 تعرضت الدولة إلي إساءة، وبعدها فاز ماكي سال في الانتخابات الرئاسية الذي ترشح ضد الرئيس المنتهي ولايته عبدالله واد البالغ من العمر 85عامًا، وكان يريد الترشح للولاية ثالثة. و

واوضح أن البلاد في تلك الفترة شهدتها اعتقالات تعسفية وتصفية لخصوم سياسيين مثال" كريم واد أدين عام 2015- وخليفة سال أدين عام 2018"، لافتًا إلي أن عثمان سونكو ضحية لنفس مثلا أسلافه في المعارضة.

وتابع :" أن المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية، كان متوقع للدفاع عن القمع الوحش الذى وقع ضد سونكو، ونتج عنه مقتل 16 قتيلًا".

وأشار إلي أن الرئيس الحالي ماكي سال، يخشي من سونكو، لأنه يرى أن العديد من السنغاليين، وتحديدًا الشباب يقتربه اتجاه الزعيم العثماني سونكو، لذلك الجميع يشعر بقلق.

دعا سونكو عديدة، للقيام بـ"الثورة"، لتغيير نظام الحكم في البلاد، عقب الفساد الذى اكتشفه خلال فترة عمله في المالية.

تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، حسبمًا ذكرت المواقع العالمية، مما أطلق عليه بـ"الرجل النظيف"، للمواقفه المتعددة ضد الفساد والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.