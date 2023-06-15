رئيس تشاد يحيل 47 جنرال من الجيش للتقاعد

ياسر رشاد - القاهرة - أحال محمد إدريس ديبي، الرئيس الأنتقالي والقائد الأعلي للقوات المسلحة، 47 جنرال من الجيش التشادي إلي التقاعد، وفقًا لأحكام الأمر 002 المؤرخ.

أسماء الجنرالات

نشرت المواقع المحلية في تشاد، أسماء الجنرالات هم كالآتي:- إدريس دوكوني أديكر وزير الأمن العام السابق، وموسي هارون تيرغو وناجيتا بيسومال يوننبل، كلاهما رفقاء سابقون في سلاح الرئيس إدريس ديبي إيتنو، وجوارا لاسو والرفيق السابق في سلاح الرئيس حسين حبري، ونغاربوجيم ميدير يعقوب، عدة مرات حاكم في عهد إدريس ديبي إتنو.

الجيش التشادي

ويضم الجيش التشادي ما يقرب من 500 جنرال، أكثر من نيجيريا وفرنسا والولايات المتحدة، منذ عام 2011م، لا يوجد تعاقدات بسبب الأحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد وبعد اغتيال رئيس الدولة السابق، جنرال تشادي يكسب حوالي 2 مليون فرنك أفريقي، بالإضافة إلى ذلك، فهو يستفيد من دعم الدولة (السكن المجاني ، والمياه ، والكهرباء ، وما إلى ذلك).

كشف الجنرال عازم برماندوا أغونا، المتحدث الرسمي باسم الجيش التشادي، عن نجاح بلاده مقتل 23 متمردًا، مقابل إصابة 8 جنودًا خلال أسبوع من الاعمالية القتالية المستمرة في المنطقة الصحراوية ضد فصيل متمرد.

وأضاف برماندوا، أن المتمردين يمثلون الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد، ومجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية.

الجبهة الوطنية للديمقراطية والعدالة في تشاد

أصدرت الجبهة الوطنية، بيانًا لها، عن جبرها للجيش التشادي علي التراجع، وقتله 15 جنديًا من بينهما مسؤولين كبار في الجيش.

ويعد الجبهة الوطنية، ومجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية، من بين أقوي المجموعات المتمردة تشاديًا.

الجدير بالذكر أن الاشتباكات دار في منطقة تيبستي الجبلية المتاخمة للحدود مع ليبيا، علي بعد أكثر من 600 كم عن العاصمة أنجامينا.

يعد تلك المنطقة دائمًا ساحة للمعارك، بين الجيش والجماعات المتمردة، ، كما أنها تشتهر بالتنقيب غير القانوني عن الذهب وبانتشار الجماعات المسلحة وقطاع الطرق.

وزاد حدة الاشتباك بين الجهة الوطنية والجيش التشادي، بعد عامين علي قيادة الجبهة التغيير والوفاق في البلاد، هجومًا من قواعدها الخلفية في ليبيا، عقب مقتل إدريس ديبي إنتو رئيس السابق للبلاد.

عفا رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، عن 67 شخصًا و11 آخرين، شاركه في مظاهرات قمعها دمويًا في أكتوبر 2022، وكان متهمين بانقلاب في ديسمبر الماضي.

العفو الرئاسي في تشاد

كان ديبي إيتنو، قد أصدر بالفعل عفواً عن 380 متمردا وأطلق سراحهم في أوائل أبريل ، ثم في منتصف مايو ، أدين 259 شابًا كجزء من مظاهرة أكتوبر 2022 ، بدعوى الرغبة في التهدئة والمصالحة الوطنية.

كما عفا عن حوالي 67 شابًا من بين 77 شابًا حُكم عليهم في منتصف شهر مايو بالسجن لمدة 18 شهرًا وخمس سنوات، ولا سيما بسبب "المشاركة في حركة تمرد" أو "تجمع غير مصرح به" ، بموجب مرسوم أصدره رئيس الدولة بتاريخ الأربعاء.

وفي مرسوم ثان صدر في اليوم نفسه، أصدر الرئيس ديبي عفوا عن برادين بردي تارغيو ، رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية، وعن 10 ضباط في الجيش.

وكانوا قد اعتقلوا في ديسمبر 2022 واتُهموا بالتحريض على "انقلاب" ، ثم حُكم عليهم في منتصف مايو بالسجن 20 عامًا، لا سيما بتهمة "تقويض النظام الدستوري".

في 20 أكتوبر 2022، بناء على دعوة من معارضة تم قمعها بشدة بالفعل ، خرج المتظاهرون في مسيرة في نجامينا وعدد قليل من المدن الأخرى للاحتجاج على بقاء الرئيس الانتقالي محمد ديبي في السلطة لمدة عامين آخرين.

أعلن الجيش عن هذا اللواء الشاب رئيسًا للدولة في 21 أبريل 2021 على رأس المجلس العسكري المكون من 15 جنرالًا ، بعد الإعلان عن مقتل والده إدريس ديبي إيتنو على الجبهة على يد جنود، نيران المتمردين بعد حكم تشاد لمدة 30 عاما بقبضة من حديد.

وعد محمد ديبي على الفور بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال الانتخابات بعد فترة انتقالية استمرت 18 شهرً، لكن في نهاية ولايته ، كان قد مدد ولايته لمدة عامين بناءً على توصية من حوار مصالحة وطنية قاطعته شبه الأغلبية من المعارضة المدنية وأقوى حركات التمرد المسلحة.

قمعت قوات الأمن بعنف مظاهرة 20 أكتوبر في نجامينا: اعترفت الحكومة بمقتل 73 شخصًا ، معظمهم من الشبان قتلوا برصاص الجنود والشرطة ، لكن المعارضة والمنظمات غير الحكومية أكدت أن المئات قد لقوا مصرعهم. يوم أو الأيام التالية في غارات عملاقة.

وألقي القبض على أكثر من 600 شاب ، بينهم 80 قاصرًا على الأقل ، في 20 أكتوبر وإرسالهم إلى سجن وسط الصحراء ، في كورو تورو ، على بعد أكثر من 600 كيلومتر من نجامينا هناك ، تمت محاكمتهم ، بعد شهور من الاعتقال ، دون محامين ودون صحفيين من الصحافة غير الحكومية.

وحُكم على أكثر من نصفهم بالسجن ، وحُكم على الآخرين بأحكام مع وقف التنفيذ أو أطلق سراحهم.

أثناء نقل السجناء إلى كورو تورو ، وأيضًا أثناء المداهمات ، زعمت منظمات غير حكومية محلية ودولية أن عشرات أو حتى مئات الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب أو الإعدام ، وهو ما نفته السلطات