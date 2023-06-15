مفهوم التدين على طاولة صالون مفاهيم أفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد صالون مفاهيم أفريقية، عن تنظيم مائدة مستديرة عن "مفهوم التديّن في الثقافات الأفريقية"، في مقر الجمعية الأفريقية بالزمالك يوم الإثنين المقبل.

ومن المتوقع حضور خبراء وباحثين من جنسيات أفريقية، مهتمين بالثقافات عن القارة السمراء.

وتضمن محاور المائدة الحديث عن كتاب جون مبيتي فيلسوف وكاتب كيني، وحديثه عن المفهوم الديني في القارة :" يعترف التديّن الأفريقي بحقيقة الله، ولكنه لا يُعَرِّف الله"، فإذا غاب التعريف انبسطت اللانهائية ماحيةً حدود الزمان والمكان، ذلك لأن التعريف حصرٌ وحصار.

وسيناقش المشاركون: "هل يمثل الدين مرجعيتك الأساسية في شؤون الحياة، وما مدى تمسك الناس في مجتمعك بإقامة الشعائر الدينية، سواء علي المستوي الفردي أو علي المستوي الجماعي".

وسيطرقه أيضا للحديث عن: "كيف تأثر مفهوم التدين في المخيال الجمعي بدخول المستعمر الأوروبي أولا، وباجتياح العولمة ثانيا، وكيف تنظر إلى مستقبل الدين في القارة ككل؟".

جدير بالذكر أن صالون مفاهيم أفريقية، مبادرة أطلقه مجموعة من الباحثين من جنسيات أفريقية منذ أكثر من 3 أعوام، يسعون لمناقشة المفاهيم والعادات والطقوس الأفريقية في بلدان من خلال كتاب ومفكريين من جنسيات متعددة.

يهدف المبادرة، نشر الثقافة والتوعية بين الباحثين والطلاب الأفارقة المتواجدين في أرض الكنانة.

صالون مفاهيم إفريقية، بالجمعية الإفريقية بالزمالك، بمشاركة العديد من الدول، من بينهما: "موريتانيا، السودان، مصر، النيجر، بنين، الكونغو الديمقراطي، جنوب السودان، و جمهورية افريقيا الوسطي وبوركينا فاسو واريتريا".

فيما سبق تناول موضوع الصالون، تحت عنوان "مفهوم الصداقة في الثقافات الإفريقية"، ويعرف الصداقة هي "الصداقة هي أوثق علاقات القُربي".

واستعرضه في بداية الصالون، بذكر: "كتب جورجيو أغامبن، الصداقة عمياء، وهي من القرب بمكانٍ إلى درجة أنه لا يسعني أن أصطنع منها تمثيلا أو مفهوما ".

واستكمله النقاش حول محورين هم: "الصديق مرآة، في الصديق معرفةُ وتفاعلًا معرفيًا في آن، الصديق صاحبًا ساحبًا، الصديق احتمالاً مفتوحًا علي الخيانة"، و أيضًا ما هي محددات وحدود الصداقة داخل إطار ثقافتك، والي أي مدي يمكن أن تتفوق أواصر الصداقة على علائق الدم والقرابة في مجتمعك المحلِّي؟.

كان الهدف من تلك الصالون، هو التعرف أكثر عن مفهوم الصداقة داخل القارة السمراء، من خلال مشاركة الشباب والمثقفين من جنسيات مختلفة يستعرضون المفهوم من وجهة نظرهم وعن تلك العلاقات داخل بلادهم.